Tra le mille sfaccettature di Milan-Inter , l'attesissimo derby della Madonnina in programma domenica sera a San Siro, quella che mette uno di fronte all'altro Franck Kessié Marcelo Brozovic offre una visuale del tutto particolare. In mezzo al campo, infatti, incroceranno le loro corse due giocatori la cui parabola ha toccato proprio in questi giorni punti opposti. Il derby tra il Presidente ed Epic Brozo è il confronto diretto tra chi rischia di andare a sbattere e chi, invece, è entrato di forza nel cuore del popolo nerazzurro e continua a restarci. La linea di confine è rappresentata da un contratto, per entrambi in scadenza tra poco più di 6 mesi.

Kessié e quella dichiarazione d'amore...

Viene quindi innanzitutto da domandarsi per quale motivo, a fronte di due situazioni contrattuali identiche, Kessié e Brozovic stiano vivendo momenti così diversi. Per quanto riguarda il primo, la risposta appare abbastanza ovvia. Il centrocampista ivoriano sta pagando a caro prezzo, oltre a un rendimento sul campo non paragonabile a quello dello scorso anno, alcune dichiarazioni come minimo poco prudenti rilasciate a fine luglio alla Gazzetta dello Sport: "Sono orgoglioso di avere scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre", aveva detto in piena estate.

Franck Kessié durante Milan-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Una presa di posizione chiara, che aveva eletto Franck Kessié a idolo incontrastato della tifoseria rossonera, ma che non ha trovato riscontro nei successivi comportamenti del giocatore, il cui rinnovo di contratto è ancora in alto mare. Scottati dai casi Donnarumma Calhanoglu , i tifosi del Milan temono di rivivere lo stesso scenario anche con Kessié: ecco perché il rapporto, dopo avere toccato l'apice lo scorso maggio, è adesso ai minimi termini.

Ne stiamo parlando da tanto, ci sarà l'occasione di incontrarci per l'ennesima volta con il suo agente e decideremo in tutta serenità [Paolo Maldini sul rinnovo di Kessié @Prime Video]

Franck Kessié: la scheda

Età 24 Al Milan dal 2017-18 Presenze / Gol 195 / 32 Gol nei derby 0 Scadenza contratto 30 giugno 2022 Trofei vinti con il Milan 0 Valutazione di mercato * 55 milioni

Brozovic al top, è il cervello dell'Inter

Di tutt'altro tenore il dibattito che ruota intorno a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che contro lo Sheriff Tiraspol ha trovato il suo primo gol stagionale e in Champions League, conferma stagione dopo stagione di essere semplicemente indispensabile: è il cervello della squadra, il regista da cui passano tutti i palloni, e il suo rendimento in campo lo rende un titolare inamovibile. Lo era stato nella gestione di Antonio Conte, lo è anche con Simone Inzaghi. Anche il suo contratto, come quello di Kessié, scade il prossimo giugno e il rischio di una fumata nera è dietro l'angolo, esattamente come nel caso dell'ivoriano.

Marcelo Brozovic con il premio di Man of the Match al termine di Sheriff Tiraspol-Inter - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Eppure, complici le prestazioni super e un profilo più basso, Brozovic veste ormai da tempo il ruolo di leader dentro e fuori dallo spogliatoio. I tifosi lo adorano e lui non smette di ripagarli in campo. Se ci sarà un lieto fine lo diranno le prossime settimane. Servirà uno sforzo economico sia da parte dell'Inter, sia da parte del giocatore, nella consapevolezza che di questi tempi le spese folli non sono all'ordine del giorno. In caso contrario il legame tra il croato e i nerazzurri potrebbe spezzarsi proprio sul più bello.

Abbiamo enorme voglia e piacere di estendere il contratto e continuare con lui per più tempo. A breve avremo un incontro con lui e i suoi agenti e cercheremo di trovare una soluzione [Piero Ausilio sul rinnovo di Brozovic @Sky Sport]

Marcelo Brozovic: la scheda

Età 28 anni All'Inter dal Gennaio 2015 Presenze / Gol 257 /26 Gol nei derby 2 Scadenza contratto 30 giugno 2022 Trofei vinti con l'Inter 1 (Scudetto 2020-21) Valutazione di mercato * 40 milioni

* fonte Transfermarkt

KESSIÉ TRASCINA LA COSTA D'AVORIO: SUPER-GOL CONTRO L'ARABIA SAUDITA

