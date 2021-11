Milan-Inter, derby valido per la 12a giornata di Serie A, è in programma domenica 7 novembre alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: Hernandez

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Plizzari, Messias, Rebic, Castillejo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Squalificati:

Indisponibili:

Milan-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Milan-Inter verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22

Statistiche Opta

L’Inter è la squadra contro cui il Milan ha subito più gol in Serie A (246 reti incassate in 174 sfide); in più, i rossoneri hanno perso 67 match contro i nerazzurri in campionato: contro nessun’altra squadra contano più sconfitte nel torneo (al pari della Juventus).

L’Inter ha vinto cinque degli ultimi sei derby di Milano in Serie A (1P), segnando più del doppio delle reti dei rossoneri (14 v 6).

Il Milan è uscito sconfitto negli ultimi tre derby di Milano giocati in casa in campionato; soltanto una volta nella storia della Serie A, i rossoneri hanno perso più derby casalinghi in Serie A: tutti i primi cinque contro l’Inter, tra il 1929 e il 1934.

Il Milan disputerà un derby di Serie A con almeno sette punti di vantaggio sull’Inter in classifica per la prima volta dal novembre 2016 - in quella vigilia i rossoneri di Montella avevano 8 punti in più dei nerazzurri allenati da Pioli e il match finì 2-2.

Il Milan ha vinto 10 delle prime 11 partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A, incluse tutte le ultime sette gare – è dal settembre 2006 che i rossoneri non infilano più successi consecutivi in campionato (nove in quel caso con Carlo Ancelotti in panchina).

A partire dall’inizio del 2020, Milan e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti in Serie A: entrambe 155 in 70 match (2.2 in media).

Negli ultimi 15 derby di Milano in Serie A non c’è stato alcun giocatore espulso, dopo che negli 11 precedenti erano stati estratti ben 11 cartellini rossi.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato con il Milan 6 reti in 6 derby di campionato contro l’Inter: con la maglia dei rossoneri ha realizzato più gol (7) soltanto contro la Roma in Serie A; solo Gunnar Nordahl (11), Andriy Shevchenko (8) e Altafini (7) hanno segnato più reti con i rossoneri nel derby di Milano in Serie A.

Edin Dzeko ha realizzato cinque gol contro il Milan in campionato, quattro di questi sono arrivati al Meazza. A partire dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2015/16), il bosniaco è il calciatore che ha segnato più reti (quattro) in trasferta contro i rossoneri nel torneo.

Il Milan è la vittima preferita di Joaquín Correa in Serie A: quattro gol. El Tucu ha realizzato una doppietta in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha trovato la rete in campionato, inclusi i due gol contro i rossoneri con la maglia della Lazio nell’aprile 2021.

