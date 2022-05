Sole 24Ore – si aggira nell’ordine del miliardo e 200 milioni di euro. Mentre Stefano Pioli e la squadra sono concentrati a concretizzare un percorso da sogno e a difendere il primato in campionato , negli uffici e dietro le quinte si lavora alacremente affinché il passaggio di proprietà da Elliott a Investcorp si concretizzi sulla base di una valutazione che – secondo il– si aggira nell’ordine del

Secondo l’autorevole quotidiano economico milanese, il fondo del Bahrain sarebbe pronto a mettere sul tavolo circa 800 milioni di euro di risorse proprie (equity) per acquisire il club rossonero, mentre gli altri 400 milioni sarebbero invece frutto di varie forme di finanziamento, tra le quali il "financing" bancario con un pool composto da Goldman Sachs e Jp Morgan.

La struttura finanziaria dell'operazione

Entrando ancora più nel dettaglio circa il 70% di questi 800 milioni, sarebbe “capitale permanente”, soldi che andrebbero investiti in un orizzonte temporale a lungo termine, circa 10 anni. Il restante 30% invece proverebbe da investitori con un orizzonte temporale minore. Il Sole 24 Ore fa anche chiarezza riguardo alla valutazione di 1,2 miliardi, che sarebbe definita sulla base di tre aspetti

- 400 milioni per il progetto di un nuovo stadio per Milano

- 400 milioni riferiti al valore economico della squadra e alle potenzialità commerciali del brand Milan

- 400 milioni per i valori economici del club e del fatturato.

La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni (magari già prossima settimana) non appena sarà ultimata un’ultima indagine. All’esame ci sono ancora alcune poste di bilancio, collegate a debiti di vario tipo, anche commerciali. Un’analisi fondamentale per capire la quantità di capitale proprio che Investcorp dovrà mettere a disposizione per l’operazione.

