Bloomberg, poi ripreso da altre fonti, il fondo arabo Investcorp sarebbe già in trattativa avanzata per l'acquisto del Milan. La società rossonera potrebbe dunque tornare a vivere un nuovo cambio di proprietà, dopo che nel 2018 Elliott acquisì il pieno controllo dal presidente cinese Li Yonghong. Le indiscrezioni trapelate in mattinata da L'Equipe e Reuters sembrano trovare conferma: stando a quando riportato dapoi ripreso da altre fonti,. La società rossonera potrebbe dunque tornare a vivere un nuovo cambio di proprietà, dopo che nel 2018 Elliott acquisì il pieno controllo dal presidente cinese Li Yonghong.

Non più semplice interesse, quindi. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale tra le parti in causa, ma appare proprio aperto il tavolo per la trattativa tra il fondo statunitense e il più grande gestore patrimoniale alternativo del Medio Oriente, attivo dal 1982, presente in diversi Paesi in tutto il mondo e che di recente ha già rilevato tra Milano e Roma diverse acquisizioni immobiliari.

il valore aziendale del Milan ammonta a 1,1 miliardi di euro. Sarebbe dunque questa la cifra iniziale pattuita per l'acquisizione del club sette volte campione d'Europa da parte dei magnati mediorientali. La notizia del possibile cambio di proprietà del Milan spunta immediatamente dopo la scoperta dell'Investcorp detiene un asset in gestione di 36,7 miliardi di dollari, ma da quando ha cominciato ad espandere le sue partecipazioni punta a raggiungere quota 100 miliardi. Per Elliott Management. Sarebbe dunque questa la cifra iniziale pattuita per l'acquisizione del club sette volte campione d'Europa da parte dei magnati mediorientali. La notizia del possibile cambio di proprietà del Milan spunta immediatamente dopo la scoperta dell' indagine UEFA su possibili legami tra il club rossonero e il Lille , altro obiettivo dei possibili nuovi acquisitori., ma da quando ha cominciato ad espandere le sue partecipazioni punta a raggiungere quota 100 miliardi.

Chi è Investcorp?

Investcorp è una realtà globale di gestione di investimenti alternativi con sede in Bahrain e fondata dal magnate iraqeno Nemir Kirdar (CEO per 30 anni e scomparso nel 2020). Le attività principali riguardano private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp e infrastrutture. Come riportato da Bloomberg, nel 2015 il presidente esecutivo Mohammed Alardhi ha lanciato una strategia di crescita che ha più che quadruplicato gli assett di gestione in dell'azienda e attualmente è presente in 13 Paesi tra Stati Uniti, Europa, Paesi del Golfo e Asia, tra cui India, Cina e Singapore. In Italia fanno già parte del fondo arabo brand com Gucci, Riva e Dainese.

