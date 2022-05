". Con un tweet apparso sul proprio profilo ufficiale, il presidente esecutivo di Investcorp , Mohammed Alardhi sancisce ufficialmente la fine della trattativa per l'acquisto del club rossonero. La notizia, che era ormai nell'aria da diversi giorni, diventa quindi ufficiale pochi giorni dopo la conquista del 19esimo scudetto da parte del Milan . Per il cambio di proprietà, comunque, sembra ormai solo questione di tempo: la prossima settimana dovrebbe andare in porto il passaggio della maggioranza del club rossonero da Elliott a RedBird per 1,3 miliardi di euro.