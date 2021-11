Junior Messias, che con il suo stacco ha regalato tre punti vitali al Milan e ha permesso ai Favola di certo, ma anche meritati riconoscimenti ai sacrifici. Il personaggio della settimana è senza dubbio, che con il suo stacco ha regalato tre punti vitali al Milan e ha permesso ai rossoneri di battere 1-0 l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano . Il brasiliano, che in questa sua prima parte di esperienza rossonera era stato spesso rallentato da problemi fisici, si è tolto una soddisfazione enorme e ha ricompensato la fiducia che la dirigenza del Diavolo e lo stesso Stefano Pioli hanno riposto in lui in questi ultimi mesi.

A Gozzano la svolta, poi il Crotone

Della sua carriera si è già scritto molto, sin da quando, appena arrivato in Italia, faceva il fattorino per mantenersi e poter giocare al tempo stesso a calcio. Le sue tappe, dal Casale al Chieri (che lo acquistò nel 2016 per 120 mila euro), dal Gozzano al Crotone (che lo ha pagato invece 400 mila euro nel 2019), sono note, ma sono meno conosciuti i suoi progressivi guadagni. Basti pensare che solamente cinque anni fa, quando militava in Eccellenza, riceveva poco più 1500 euro al mese di ingaggio. Anche a Gozzano l’ingaggio non era alto, nonostante fosse Serie C: triplicato rispetto al passato, ma comunque inferiore a quello di un professionista di Serie A o B.

Come è cresciuto lo stipendio di Messias

2015/2016 Casale (Eccellenza) 15.000 € all'anno 2018/2019 Gozzano (Serie C) 55.000 € all'anno 2019/2020 Crotone (Serie B) 110.000 € all'anno 2020/2021 Crotone (Serie A) 110.000 € all'anno 2021/2022 Milan (Serie A) 1 milione € all'anno

Dal Crotone al Milan, ora arrivano i profitti

Il vero salto arriva nel 2019, quando a gennaio, dopo averlo visionato in diverse circostanze, il Crotone decide di far firmare al trequartista brasiliano il contratto della vita. Viene tesserato dai calabresi, club di Serie B, e lasciato in prestito fino a giugno. Il Crotone lo paga 110 mila euro a stagione, delle cifre mai viste prima per lui. Il resto è storia recente, con l’exploit in B, l’ottima prima stagione di Serie A, la firma del rinnovo a fine 2020 e poi la sorpresa dell’estate: il Milan, alla ricerca di un giocatore offensivo, decide di scommetere su di lui: la formula dell'accordo con il Crotone è quella del prestito oneroso a 2,6 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5,4 (più uno di bonus). A lui uno stipendio vicino al milione di euro a stagione. Una cifra importante, l’ingaggio che gli permetterà di togliersi qualche sfizio e di preparare il futuro anche dopo il calcio. Sono tanti soldi per la gente comune, ma in questo caso, molto più che in altri, decisamente sudati, voluti, meritati.

Pioli: "Messias è da Milan, non è qui per caso"

