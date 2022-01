Cambia l'arbitro di Milan-Juventus, big match della 23esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Daniele Orsato, come rende noto l'Associazione italiana arbitri in una breve nota, è stato infatti sostituito da Paolo Di Bello. Quest'ultimo, che nella designazione originaria era stato destinato al VAR, sarà a sua volta sostituito da Aleandro Di Paolo. Non è stato reso noto il motivo del forfait di Orsato.

