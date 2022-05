Le parole di Paolo Maldini di alcuni giorni fa hanno spiazzato i tifosi del Milan, dopo la grande felicità per la conquista dello Scudetto. Il futuro incerto del dirigente rossonero coincidono però con il cambio di proprietà del club. Il fondo RedBird rileverà la maggioranza della società dal Fondo Elliott che manterrà il 30% delle azioni. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, sarà a Milano tra domani e martedì per definire gli aspetti preliminari dell'acquisto.

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners (il primo a sinistra) Credit Foto Getty Images

Ad

Il manager italo-americano ha in programma anche un incontro con Maldini per definire la situazione contrattuale dell'ex difensore e pianificare i programmi tecnici futuri. Filtra, quindi, ottimismo sulla sua permanenza al Milan. La nuova proprietà riconosce i meriti avuti dal direttore tecnico in queste ultime stagioni e non ha alcuna intenzione di privarsene.

Calciomercato Leão vale 120 milioni. E adesso cosa farà il Milan? 26/05/2022 A 16:57

Scudetto Milan, anche Silvio Berlusconi festeggia in Duomo coi tifosi

Calciomercato Kessié, addio al Milan: "Scudetto modo migliore per lasciare" 25/05/2022 A 13:40