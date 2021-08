Prima dell’inizio della nuova stagione del Milan, incominciata sul campo della Sampdoria, Paolo Maldini è intervenuto parlando della stagione e degli obiettivi del Milan. Nonostante le partenze di Donnarumma e Calhanoglu e con un rinnovo - quello di Kessie - ancora da raggiungere, l'obiettivo del Milan è riconquistare anche quest’anno un posto in Champions, ma Maldini non si nasconde: "Lo scudetto è un sogno e sognare mi è sempre piaciuto, ma bisogna essere realisti. Non togliamoci i sogni".

"Ci mancano cinque giocatori che c'erano l'anno scorso, ma sento che questo Milan è assolutamente più forte di quello passato. Giroud e Ibra possono giocare insieme, Zlatan può anche arretrare un po’. Kessie? Abbiamo una linea comune, che siano rinnovi o nuovi acquisti. Sono aperto a tante soluzioni, ma dobbiamo fare ciò che è sostenibile perché in passato abbiamo pagato un altro modo di lavorare".

"Ibra ha 40 anni, Giroud 35. L'anno scorso eravamo i più giovani, ci aspettiamo che siano migliorati ma dobbiamo pensare sia al presente che al futuro".

