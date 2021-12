Milan-Napoli, big match della 18esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro, rischia di passare alla storia come il derby degli infortunati. A 5 giorni dalla supersfida, infatti, sia Stefano Pioli che Luciano Spalletti devono fare i conti con un'infermeria che più affollata di così non si può. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di capire chi potrà recuperare in tempo per il calcio d'inizio e chi no.

Qui Milan: Giroud dovrebbe farcela, speranza Leao

La buona notizia che filtra da Milanello riguarda le condizioni di Olivier Giroud : il 35enne attaccante francese ha smaltito il problema muscolare rimediato nel match di Champions contro l'Atletico del 24 novembre scorso e dovrebbe tornare a disposizione contro il Napoli , anche se non dall'inizio. Ci sono speranze anche per Leao, ai box per una lesione muscolare alla coscia destra: lo staff medico rossonero farà il possibile per rimetterlo in piedi in tempo per domenica, Pioli ci spera. Tempi leggermente più lunghi per Calabria, alle prese con uno stiramento al polpaccio destro: dovrebbe tornare in campo il 22 dicembre nell'ultima partita del 2021 contro l'Empoli al Castellani. Tempi più lunghi, invece, per Ante Rebic che tornerà a gennaio (obiettivo Milan-Roma) e per Pellegri : entrambi gli attaccanti soffrono di una lesione muscolare. Stagione finita per Kjaer.

Qui Napoli: Fabian Ruiz più no che sì, dubbi Zielinski ed Elmas

Nebbia fitta, dal punto di vista del bollettino medico, anche in casa Napoli. Date per scontate le assenze di Osimhen Koulibaly , con ogni probabilità Spalletti dovrà fare a meno anche di Fabian Ruiz, alle prese con un problema al tendine: per lui si ipotizza un ritorno in campo non prima di gennaio. Potrebbero farcela Zielinski (problemi respiratori) ed Elmas (contusione al polpaccio destro), mentre sono da monitorare anche le condizioni fisiche di Insigne (al momento non in dubbio per il Milan). A centrocampo a San Siro dovrebbe agire la coppia formata da Anguissa e Demme. Gli azzurri contano inoltre di recuperare almeno per la panchina Lobotka, che sta smaltendo un problema di natura muscolare.

