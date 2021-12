Calcio

Milan-Napoli: numeri, statistiche e curiosità del big match della 18ª giornata di Serie A

SERIE A - Utilizziamo i numeri per analizzare il big match dell'Olimpico valido per la 18a giornata: statistiche e curiosità che forse non conoscete, l'uomo su cui puntare e una partita storica da non dimenticare...

00:02:45, un' ora fa