Fiorentina-Milan e Archiviata la sosta per le Nazionali con la mancata qualificazione diretta dell'Italia ai Mondiali di Qatar 2022 , è ora di tornare a immergersi nel campionato che torna prepotentemente con una 13esima giornata dal menù ricchissimo: Inter-Napoli Lazio-Juventus . Un turno molto importante che potrebbe ridefinire la gerarchia nelle primissime posizioni della classifica e nella corsa al quarto posto. Mettendo per ora da parte quest'ultima, proviamo a concentrarci sulla lotta scudetto e - calendario alla mano - cerchiamo di capire chi tra Napoli, Milan e Inter, da qui alla fine del girone d'andata, possa essere considerato favorito per la conquista del titolo d'inverno, platonico ma spesso indicativo. Dalla corsa abbiamo escluso la quarta forza del campionato, l'Atalanta, che al momento accusa 10 punti di distacco dalla coppia di testa, un gap difficilmente colmabile in sole 7 giornate.

La classifica dopo 12 giornate (prime 3 posizioni)

Ad

Posizione e squadra Punti 1. Napoli 32 2. Milan 32 3. Inter 25

Calciomercato 2020-2021 Pioli rinnova: l'annuncio prima di Milan-Sassuolo? IERI A 11:16

Il calendario del Napoli: 2 viaggi a Milano, Lazio e Atalanta

In ordine di classifica partiamo dalla capolista, ovvero dal Napoli di Spalletti. I partenopei, formalmente primi per una migliore differenza reti rispetto al Milan in attesa dello scontro diretto del 19 dicembre, hanno di gran lunga la migliore difesa del campionato con soli 4 reti subite e sono ancora imbattuti alla pari del Diavolo. Senza dubbio, però, hanno il calendario più complicato da qui al 22 dicembre, giorno in cui si concluderà la prima parte del campionato 2021-22. Nelle prossime 4 giornate, infatti, Insigne e compagni dovranno affrontare l'Inter a San Siro, la Lazio e l'Atalanta al Maradona. In mezzo, oltre agli impegni in Europa League (dove in ogni caso Spalletti ricorrerà a un ampio turnover), la trasferta non proprio comoda sul campo del Sassuolo. Senza contare che alla penultima giornata è in programma un altro viaggio al Meazza per affrontare il Milan in quella che potrebbe essere la sfida verità. Gli unici due impegni abbordabili sembrano quelli casalinghi contro l'Empoli (17esima giornata) e lo Spezia (19esima giornata).

Giornata 13 Inter-Napoli Giornata 14 Napoli-Lazio Giornata 15 Sassuolo-Napoli Giornata 16 Napoli-Atalanta Giornata 17 Napoli-Empoli Giornata 18 Milan-Napoli Giornata 19 Napoli-Spezia

I giocatori del Napoli esultano dopo il gol di Zielinski durante Salernitana-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il calendario del Milan: Firenze e il Napoli gli ostacoli più duri

Sulla carta i rossoneri non hanno un calendario impossibile da qui al giro di boa. Fatta eccezione per la delicata trasferta di sabato sera a Firenze e per il big match contro il Napoli nella settimana che precede Natale, la squadra di Pioli può contare su impegni sicuramente da non prendere con le molle, ma al tempo stesso abbordabili. A San Siro, oltre ai partenopei, arriveranno nell'ordine il Sassuolo e la Salernitana. In trasferta il Diavolo sarà di scena a Marassi contro il Genoa di Shevchenko, a Udine e a Empoli. Chiudere il girone d'andata al comando della classifica non appare quindi come una missione impossibile per una squadra che finora ha conquistato 32 dei 36 punti disponibili. Capitolo Champions: approdare agli ottavi sarebbe un mezzo miracolo ed è probabile quindi che, in caso di prematura eliminazione settimana prossima a Madrid, Pioli ricorra al turnover in Europa e dia priorità al campionato nelle scelte di formazione.

Giornata 13 Fiorentina-Milan Giornata 14 Milan-Sassuolo Giornata 15 Genoa-Milan Giornata 16 Milan-Salernitana Giornata 17 Udinese-Milan Giornata 18 Milan-Napoli Giornata 19 Empoli-Milan

Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu durante Milan-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il calendario dell'Inter: da Spalletti a Mourinho, quanti ex!

Il calendario dell'Inter presenta molte analogie con quello del Milan sul piano delle difficoltà. Esattamente come i rossoneri, infatti, i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno affrontare due crash test: contro il Napoli di Spalletti a San Siro e contro la Roma di Mourinho all'Olimpico. Il resto del programma, però, non si può certo definire proibitivo: a San Siro arriveranno lo Spezia di Thiago Motta, il Cagliari di Mazzarri e il Torino, mentre le altre due trasferte saranno sui campi delle neopromosse Venezia e Salernitana. Alla luce del calendario, quindi, non è impensabile che l'Inter possa recuperare qualche punticino alle due davanti da qui a fine dicembre. Attenzione alla Champions League che potrebbe togliere energie, ma dopo il doppio successo contro lo Sheriff Tiraspol la qualificazione agli ottavi è decisamente a portata di mano e il discorso potrebbe essere chiuso già mercoledì prossimo in caso di successo sullo Shakhtar e di contemporanea non vittoria dello Sheriff contro il Real Madrid.

Giornata 13 Inter-Napoli Giornata 14 Venezia-Inter Giornata 15 Inter-Spezia Giornata 16 Roma-Inter Giornata 17 Inter-Cagliari Giornata 18 Salernitana-Inter Giornata 19 Inter-Torino

Pioli al giornalista: "Forse tu avevi la testa al derby, non noi"

Calciomercato 2020-2021 Inter scatenata: Nandez, Onana, Kostic e Raspadori IERI A 08:46