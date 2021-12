Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calabria, Kjaer, Leao, Pellegri, Plizzari, Rebic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

Indisponibili: Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Mario Rui, Osimhen

Milan-Napoli, dove vederla in tv e streaming

La sfida Milan-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto).

Il Milan non batte in casa il Napoli in campionato dal 2-0 del dicembre 2014 con Filippo Inzaghi in panchina (in gol Menez e Bonaventura): da allora tre successi campani e tre pareggi.

Dall'inizio di novembre il Milan ha raccolto otto punti in sei partite, il Napoli cinque - le due squadre sarebbero rispettivamente 10ª e 16ª nella classifica di Serie A in questo periodo.

Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato: non arriva a tre sconfitte consecutive in Serie A da gennaio 2020 con Gattuso in panchina (ko con Inter, Lazio e Fiorentina in quel caso).

Luciano Spalletti è imbattuto nelle otto sfide da allenatore con Stefano Pioli in Serie A: sei vittorie e due pareggi (incluso quello nell’ultimo incrocio datato febbraio 2019, Fiorentina-Inter 3-3); Spalletti in particolare è imbattuto anche nelle ultime 13 sfide da allenatore in Serie A contro il Milan (10V, 3N), da Milan-Roma 2-1 del maggio 2006.

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol (15, al pari dell’Inter) nell’ultima mezz’ora di gioco in questo campionato, parziale in cui il Napoli ha subito il 54% delle proprie reti (sette su 13, tra cui sei delle ultime sette).

Il Napoli ha subito 28 tiri nello specchio nelle ultime cinque giornate di campionato (5.6 di media a match), ne aveva incassati 11 in totale nelle precedenti cinque (2.2 di media a gara).

Zlatan Ibrahimovic ha segnato quattro gol nelle sue ultime cinque partite contro il Napoli in Serie A, tra cui una doppietta nel match d’andata dello scorso campionato: tra chi ha segnato almeno sette reti nel torneo in corso, lo svedese è il calciatore con la migliore media gol (uno ogni 88 minuti in campo).

Lorenzo Insigne ha segnato sei gol contro il Milan in Serie A (a pari con Diego Armando Maradona): nella storia della competizione, solo Luis Vinicio e Antonio Vojak (sette ciascuno) hanno realizzato più reti contro i rossoneri con la maglia del Napoli.

Il Milan è la vittima preferita in trasferta in Serie A da Matteo Politano: tre reti al Meazza contro i rossoneri, incluso uno nel match dello scorso marzo, vinto dal Napoli 1-0.

