Conin campo il Milan fa la metà dei punti. Il confronto è presto fatto:. Il dato è puramente statistico, ma racconta alla perfezione la stagione in chiaroscuro di Ibra, fermato a intermittenza da problemi al ginocchio e al tendine d'Achille (proprio l'infiammazione al piede l'ha costretto al cambio contro la Juve dopo neanche mezz'ora e lascia dubbi sulla sua presenza con l'Inter sabato pomeriggio ). Il gigante di Malmoe è il capocannoniere del Diavolo in campionato, ha segnato 8 gol in 15 partite, due in più di Leao e tre in più di Giroud, ovvero gli altri rossoneri con più reti, ma quando è nell'undici di partenza il Milan vince una volta su tre (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), mentre quando non c'è raggiunge quasi sempre il successo (11 volte su 12).

Inutile girarci intorno: il fisico di Zlatan, a quarant’anni, comincia a dare evidenti segnali di cedimento e non può più assicurare continuità di rendimento settimana dopo settimana. Lui ha ribadito in più circostanze che punta al rinnovo con i rossoneri e al Mondiale in Qatar (playoff permettendo, la Svezia sarà impegnata a marzo come l’Italia), ma il Diavolo dovrà mettere sul piatto della bilancia il suo apporto negli ultimi tre anni:. Una partita su tre. Troppo poco per monopolizzare i piani dell'attacco del Milan per un'altra stagione. O almeno, non alle attuali condizioni contrattuali (7 milioni). Fino all’estate del 2023 Pioli potrà contare su Giroud e nel frattempo scoprirà Marko Lazetic, ma Maldini e Massara sanno che per affrontare più competizioni ad alto livello bisogna risolvere il rebus Ibra. Al più presto.