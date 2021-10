Milan. Dopo la positività Maignan dopo l'operazione a cui si è sottoposto in giornata dopo i dolori lesione di un legamento del polso e saranno più lunghi del previsto i tempi di recupero. Altro che averlo per il derby: 10 settimane di stop per l'ex Lille che tornerà solo nel 2022. Continuano ad arrivare brutte notizie per il. Dopo la positività al covid di Theo Hernández , arriva anche il responso sudopo l'operazione a cui si è sottoposto in giornata dopo i dolori al polso sinistro avuti negli ultimi giorni . Il portiere francese aveva riportato lae saranno più lunghi del previsto i tempi di recupero. Altro che averlo per il derby:per l'ex Lille che tornerà solo nel 2022.

Il comunicato

Il Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L'intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane

Tatarusanu o Mirante...

Il posto tra i pali per il momento andrà Ciprian Tatarusanu: l'estremo difensore romeno ha disputato ad oggi 5 partite in rossonero, di cui una in Serie A nella passata stagione contro la Roma (3-3 il risultato finale); le altre 4 gare sono equamente divise tra Europa League e Coppa Italia, nella quale giocò titolare il derby dei quarti di finale dello scorso anno. Fuori dai giochi anche Alessandro Plizzari: partito come terzo portiere rossonero, è stato costretto a un intervento per "tendinopatia rotulea bilaterale" lo scorso 22 settembre e non potrà rivedere il campo prima di tre mesi.

Antonio Mirante Credit Foto Getty Images

Mirante. L'ex portiere della Roma, Donnarumma. In queste ore il ritorno di fiamma e a breve arriverà il comunicato sul suo passaggio in rossonero. Ecco perché il Milan è subito corso ai ripari, andando ad ingaggiare. L'ex portiere della Roma, ora svincolato, è stato contattato da Massara con cui aveva già avuto un flirt nel finale della stagione scorsa. Poi non se ne fece nulla, col Milan che chiuse con Maignan e tenne Plizzari per sostituire i due. In queste ore il ritorno di fiamma e a breve arriverà il comunicato sul suo passaggio in rossonero.

