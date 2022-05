Interviene Paolo Scaroni a margine di una conferenza nell’ambito del Salone del Risparmio 2022 sulla cessione che riguarda il Milan, ora in mano al fondo Elliot. a margine di una conferenza nell’ambito del Salone del Risparmio 2022, ora in mano al fondo Elliot. Il Presidente del Club spiega come, ad ora, siano arrivate due offerte, una da InvestCorp e l'altra dal fondo statunitense RedBird

"Non so di criticità con InvestCorp. Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell’offerta, capirle bene e per compararle. Ad ogni modo, non sono l’interlocutore giusto per parlare di cessione, sono solo l’oggetto dell’offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto".

IL NUOVO STADIO

"Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del Milan è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolmente certo che il Milan avrà un nuovo stadio a Milano o nella grande Milano. C’è anche una consultazione pubblica, c’è un processo in corso che stiamo portando avanti. In un paio di mesi sarà finito questo processo".

