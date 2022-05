Marcia spedita verso un futuro ancora più roseo., presidente del Milan, parlando a margine dell'assemblea di Anfia, l'Associazione nazionale industria automobilistica, ha confermato come la trattativa per il passaggio della maggioranza dal fondo Elliott a RedBird Capital proceda a gonfie vele e come presto ci sarà gli annunci ufficiali che aiuteranno a pianificare meglio la prossima stagione, nel segno della continuità e della conferma di Paolo Maldini , l’emblema del milanismo e uno degli artefici della squadra che – dopo 11 anni d’assenza – è riuscito a riportare il Diavolo sul tetto dell’Italia.