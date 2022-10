Il Milan vuole blindarea tutti i costi. La telenovela per il rinnovo dell'asso portoghese sembra ad un punto di svolta secondo la stampa in edicola questa mattina , ma dovranno seguire altri summit tra Maldini, Massara e l'entourage del 17 rossonero: la Gazzetta dello Sport parla di ottimismo e di un'offerta monstre che potrebbe essere riservata all'esterno offensivo classe '99, Tuttosport prova a spingersi sulle cifre, ovvero 5-6 milioni di euro di parte fissa più 1 o 2 di bonus per avvicinarsi ai 7 milioni richiesti dal giocatore. Inoltre c'è l'ormai arcinota "grana Sporting Lisbona", con i 19 milioni di richiesta danni che pendono sulla testa di Leao e, di conseguenza, sulla trattativa con il Milan. Il tempo stringe (la scadenza del contratto è fissata a giugno 2024), l'interesse di PSG e Chelsea rimane e a fare la differenza sarà ovviamente la volontà del giocatore., come quelli degli ultimi anni di Kessie, Donnarumma e Calhanoglu.