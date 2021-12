Il responso medico dopo l'operazione al ginocchio sinistro di Simon Kjaer è il peggiore possibile: per il difensore centrale danese la stagione è già finita. Costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti del match contro il Genoa di mercoledì scorso, è stato sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi: il 2021-22 di Kjaer , di fatto, si conclude con largo anticipo.