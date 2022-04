Lazio-Milan, match della 34a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma e Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, ai microfoni di Dazn. , match della 34a giornata della Serie A 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma e si è concluso col punteggio di 1-2 con i gol di Immobile, Giroud e Tonali proprio allo scadere. Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco quello che ha detto, allenatore dei rossoneri, ai microfoni di Dazn.

"È giusto essere soddisfatti e contenti, per i nostri giocatori che sono dei leoni, e per i tifosi. Se fossi al posto dei miei ragazzi sarei arrabbiato, hanno troppo poco credito ma stanno dimostrando di essere molto forti. Mancano quattro giornate, vanno vinte tutte, non so se ci riusciremo ma sono molto forti. Abbiamo impattato male, preso un gol brutto per come lavoriamo. Ma siamo stati dentro la partita, ci siamo ricompattati. La Lazio è una grande squadra, ci ha messo in difficoltà, grande merito va alla mentalità dei miei ragazzi. È un passo in avanti importante. Il calendario è lì a metterci in difficoltà, ma proveremo a fare il meglio”.

"Ai ragazzi prima della partita ho detto che saremmo dovuti essere determinati e feroci. Complimenti a loro, siamo in Champions League e il percorso è continuo e di grande crescita. L’anno scorso non sapevamo nemmeno se potevamo restare nelle prime quattro, sono gradini che ci possono dare soddisfazioni. Ci proveremo fino alla fine. Qual era il piano finale? Abbiamo cercato di prendere posizioni che conosciamo meglio e il fatto di aver giocato con tre attaccanti vicini a volte abbiamo sprecato troppo. Abbiamo cercato di mettere energie nuove, pensavo che avremmo potuto vincerla perché il difficile era riprenderla. Una volta che si crea tanto c'è la possibilità di vincere, siamo stati bravi”

"Tonali è un capitano? Lo sono tutti. Sono un gruppo responsabile, consapevole. Non esiste una squadra in A così giovane e in lotta per lo scudetto. Chiedo ai ragazzi un ultimo sforzo, è bello giocarsi qualcosa di importante dopo tanto lavoro. Giochiamo al massimo la prossima, inutile pensare troppo avanti. La Fiorentina è forte e arriverà arrabbiato dopo aver perso oggi. Inter? Ho detto alla squadra che dovremo vincerle tutte. Se alla fine faremo 86 punti avremo fatto di tutto. L’Inter ha cinque partite, il campionato è difficile. Le partite sono difficili per noi e possono esserle anche per gli avversari, guardate che è successo ad Empoli. Rimaniamo concentrati sul nostro percorso, solo così possiamo fare bene".

