Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, delicata trasferta per i rossoneri Juric è un allenatore che stimo molto, gli allenatori quando guardano le prestazioni non si soffermano sui risultati. Abbiamo fatto una buona gara ma non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo migliorare su certi aspetti". Il tecnico del Milanha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, delicata trasferta per i rossoneri dopo lo 0-0 di lunedì sera col Bologna . Tanti i temi toccati dal tecnico, a partire dalle parole per Juric, che aveva lodato il gioco dei rossoneri: "".

Sullo stato d’animo

Ad

"La giornata di riposo era già in programma e la settimana di lavoro è stata fatta bene e con la giusta qualità che servirà ieri sera. Non vedo una squadra preoccupata e ansiosa. E' normale esserlo negli ultimi 10 minuti di una partita ma non vedo una squadra preoccupata. E' un privilegio essere qui, ci siamo e abbiamo le qualità per farlo. Nessuno l'estate scorsa pensava potessimo lottare per lo scudetto".

Serie A Torino-Milan: probabili formazioni e statistiche 07/04/2022 A 11:07

Sui problemi in zona gol

"I grandi numeri ti dicono qualcosa, dobbiamo migliorare la nostra fase offensiva negli ultimi 20 metri. Si lavora su tante situazioni, su questo stiamo cercando di farlo con più attenzione".

Su Saelemaekers

"Alex è un titolare del Milan, tutti sono titolari del Milan ma devo fare delle scelte. La condizione psicofisica non può essere sempre al 100%. Ho fatto certe scelte perché in quel momento le ritenevo giuste ma ci sono tante altre occasioni".

Sulle 3 che lottano per lo Scudetto, sono imperfette?

"Non esistono squadre perfette. Il City aveva 12-13 punti di vantaggio sul Liverpool, domani scontro diretto con un punto di vantaggio. Tutte le squadre vivono momenti di up e down, da superare con il lavoro. Abbiamo dimostrato di poter superare le difficoltà con il gioco di squadra: è su questo che dobbiamo puntare".

Su cosa ha in più il Milan

"Noi dobbiamo esaltare le nostre qualità e coprire i nostri punti deboli che fanno parte di noi. I nostri aspetti positivi però sono superiori".

Sui fischi a Kessie

"Kessie è concentrato e motivato. Non ho parlato con lui ma siamo tutti concentrati sulle prossime partite".

Inzaghi risponde a Pioli: "Bologna-Inter? Avrei voluto giocare..."

Serie A Mihajlovic, la telefonata dopo Milan-Bologna: "Orgoglioso di voi" 05/04/2022 A 10:42