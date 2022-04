Torino-Milan, posticipo della domenica sera della 32esima giornata di campionato, Stefano Pioli. , posticipo della domenica sera della 32esima giornata di campionato, si è concluso sullo 0-0 . Un match tosto, dove i rossoneri non sono riusciti a bucare la porta di Berisha, a conferma di un periodo in cui la sterilità offensiva è stata una costante. A commentare il match subito dopo il triplice fischio ai microfoni di Dazn, è stato l'allenatore degli ospiti

Pioli sui tanti infortuni: "Stiamo facendo di tutto, c'è da stringere i denti"

"È evidente che abbiamo fatto di tutto per muoverci e non dare punti di riferimento, sapevamo delle difficoltà di questa gara contro il Torino. Non abbiamo creato tanto ma tante situazioni potevamo diventare pericolose. Non posso dire niente sullo spirito e la determinazione, ci sta mancando il guizzo. È un risultato positivo ma ci sta mancando la vittoria. Sono due o tre settimane che le favorite hanno passi falsi, è un campionato competitivo e ci sono difficoltà per tutti. Qualcosina in lucidità e precisione potevamo fare però abbiamo lottato e corso tanto. Dobbiamo continuare così, sapendo che si può fare meglio”.

"Non vedo una squadra ansiosa o nervosa, abbiamo giocato con compattezza provando a creare difficoltà. Sappiamo quanto pesano queste partite, stiamo lottando per un obiettivo straordinario. I ragazzi malgrado la giovanissima età la stanno gestendo bene. Bisogna provare comunque a fare meglio perché mancano pochissime partite. Percentuali scudetto cambiate? Non fa per me fare percentuali, non ci indovino mai. Stiamo andando forte da parecchio tempo, ma abbiamo le risorse per fare bene da qui alla fine. Ogni settimana cambia la favorita, anche sentendo i commenti dei giornalisti. Adesso sarà l'Inter, ma è un campionato equilibrato. Ci crediamo, non siamo completamente soddisfatti del pareggio ma troveremo altre soluzioni. Vogliamo restare lì fino alla fine. Può ancora succedere di tutto fino alle ultime due giornate ci sarà molto equilibrio. Ci sarà da stare sul pezzo e lo stiamo facendo".

