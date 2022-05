Settimana cruciale per il cambio di proprietà del Milan. Il fondo RedBird andrà a concretizzare le trattative portate avanti con Elliott in questi mesi e per i rossoneri si aprirà una nuova era. Previsto per domani l'arrivo a Milano di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird. L'italo-americano procederà alla firma del contratto preliminare per l'acquisizione della maggioranza del club per una cifra di 1 miliardo e 300 milioni di euro.

Il secondo appuntamento nel programma di Cardinale sarà con Paolo Maldini. Rinnovata la fiducia al direttore tecnico, si comincierà a pianificare il mercato. Sono tanti i nomi sulla lista di Maldini e Massara che comunque non faranno follie su un singolo nome. Si seguono Bremer per la difesa, Renato Sanches per la mediana e soprattutto Zaniolo. Con la nuova proprietà si imposterà una visione e degli obiettivi per l'area tecnica, da quel punto inizierà il lavoro della dirigenza sul mercato.

