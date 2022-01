Milan-Roma, match valido per la 20esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 3-1. La gara è stata arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Per i rossoneri sono andati a segno Giroud su rigore, Messias e Leao. Di Abraham l'unico gol giallorosso. Nel finale Rui Patricio ha parato un calcio di rigore a Ibrahimovic. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 8 - Eccezionale in almeno tre occasioni (due su Abraham e una su Mkhitaryan), sul gol dell'1-2 non ha colpe. Solito contributo a inizio azione. Reattivo nelle uscite.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Gioca con un bel piglio, si vede che per lui la partita è speciale. Sfiora il secondo gol di fila in campionato con una punizione che si stampa sull'incrocio.

dal 78' Andrea CONTI s.v. - Entra e si limita a svolgere un lavoro di contenimento. Non giudicabile.

Matteo GABBIA 6 - Zaniolo lo mette in grande difficoltà nel primo tempo saltandolo in diverse occasioni. Nella ripresa prende le misure, sufficienza meritata.

Pierre KALULU 6,5 - Cerca spesso l'anticipo e inevitabilmente si espone a qualche rischio, ma conserva la lucidità fino alla fine sbagliando davvero pochissimo. Affidabile anche da centrale.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Da una sua cannonata nasce il rigore dell'1-0. Meno dirompente dalla metà campo in su, ma è una sgasata delle sue a provocare l'espulsione di Karsdorp.

Rade KRUNIC 5,5 - Torna a fare il centrocampista centrale dopo tanto tempo e accusa inevitabilmente qualche passaggio a vuoto. Ha sul destro il pallone del 3-1 cincischia e spreca.

dal 64' Tiemoué BAKAYOKO 6 - Entra e sbaglia subito un controllo che fa mugugnare San Siro. Poi però si rende utile arpionando qualche pallone in mezzo al campo.

Sandro TONALI 7 - Primi 40 minuti da dominatore del centrocampo. Si fa trovare sempre libero e smista palloni con lucidità. Ripresa più complicata, ma è senza dubbio uno dei migliori in campo.

Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Largo a sinistra, fa entrambe le fasi con la consueta dedizione. Poco brillante negli ultimi venti metri, nella ripresa cala vistosamente.

dal 64' Rafael LEAO 7 - Pioli lo inserisce nella speranza di sfruttare la sua velocità nelle ripartenze e il piano funziona alla perfezione: chiude la partita con una sgroppata delle sue e un destro che non dà scampo a Rui Patricio. Nel finale propizia un rigore e l'espulsione di Mancini. Devastante.

Junior MESSIAS 7 - Freddo e preciso quando segna il 2-0 con un piattone sinistro nell'angolino. Il gol aumenta la sua autostima, nella ripresa Vina non lo vede mai. Utile anche in fase di ripiego.

Brahim DIAZ 6,5 - In crescita rispetto al rendimento offerto nelle ultime partite prima della sosta. Qualche buono spunto e una traversa clamorosa con un destro dal limite.

dall'88' Daniel MALDINi s.v. - In campo per una manciata di minuti, non giudicabile.

Olivier GIROUD 7 - Sblocca il risultato con un'esecuzione perfetta dal dischetto, mette lo zampino anche nel 2-0 intuendo l'errore di Ibanez. Nel secondo tempo prova anche a fare il suggeritore.

dal 78' Zlatan IBRAHIMOVIC 5,5 - Il suo impatto sulla partita è quella palla difesa a metà campo che spalanca il campo a Leao. Rischia il fallo da rigore su Ibanez, poi sbaglia un rigore per sua fortuna ininfluente.

All.: Stefano PIOLI 8 - Voto altissimo che tiene conto delle tantissime assenze con cui deve fare i conti ormai ogni settimana. Azzeccata la mossa di mettere Messias a destra, timing perfetto anche nei cambi. Vittoria meritatissima e limpida.

Alexis Saelemaekers e Gianluca Mancini durante Milan-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6,5 - Gran parata in avvio su Theo Hernandez, sui gol ha poche colpe. Proprio allo scadere si toglie la soddisfazione di parare un rigore a Ibrahimovic.

Gianluca MANCINI 5,5 - Tiene la barra dritta per tre quarti di gara, poi va in tilt nel finale e spende un fallo da espulsione su Leao che lo aveva surclassato in velocità.

Chris SMALLING 5,5 - Uno dei più positivi fino all'ingresso di Leao, poi va in confusione e lascia qualche buco di troppo.

Roger IBANEZ 4,5 - Erroraccio da matita blu nell'azione del 2-0 del Milan.

Rick KARSDORP 5 - Contiene senza grossi problemi Saelemaekers, qualche patema in più con Hernandez che nel finale lo costringe al fallo da espulsione.

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - La cosa migliore della sua partita è un sinistro velenoso che impegna severamente Maignan. Prima e dopo tante, troppe pause.

Jordan VERETOUT 5 - Non una grande prestazione la sua: Tonali gli toglie spazio e idee. Esce quando Mourinho vuole qualcosa di più in fase offensiva.

dal 71' Felix AFENA-GYAN 5,5 - Entra ma non incide. Presenza impalpabile.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Suo il tiro da cui nasce la deviazione vincente di Abraham. È la sua unica traccia sulla partita. Ancora in ritardo di condizione.

dal 71' Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Vale lo stesso discorso fatto per Felix: partita a impatto zero.

Matias VINA 5 - Molto schiacciato, dalla sua parte Florenzi e soprattutto Messias lo fanno soffrire. Prestazione opaca.

dal 71' Bryan CRISTANTE6 - Si piazza in mezzo al campo cercando di dare un po' di ordine.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Nel primo tempo è uno dei pochi a scuotere i giallorossi con un paio di accelerazioni. Ripresa decisamente più opaca, non è ancora al top.

Tammy ABRAHAM 6 - Ingenuo in occasione del rigore provocato. Si riscatta chiamando al miracolo Maignan e firmando la rete dell'1-2 con una bella zampata.

dal 76' Eldor SHOMURODOV s.v. - Gioca l'ultimo quarto d'ora con la squadra in inferiorità numerica. Ingiudicabile.

All.: José MOURINHO 5 - Impatto sulla partita decisamente timido. Prova a dare la scossa nel finale ma i cambi producono l'effetto di sbilanciare ulteriormente la squadra. Sconfitta pesante, soprattutto per i rossi a Karsdorp e Mancini.

