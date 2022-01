Milan-Roma, match valido per la 20esima giornata di Serie A, si è concluso con il punteggio di 3-1. A segno Giroud, Messia, Abraham e Leao. In virtù di questo risultato la fomrazione di Stefano Pioli si porta a -1 dall'Inter, mentre gli uomini di José Mourinho restano a quota 30. Vediamo le cinque verità che ci ha lasciato la sfida di San Siro.

1) Assenze, Mourinho, l’Inter ferma: Milan, sono tre punti d’oro

un distacco minimo che può, anche solo inconsciamente, alimentare il sogno scudetto. In casa Milan c’era (giustamente) preoccupazione per il primo impegno del nuovo anno, soprattutto per le numerose assenze: Tomori, Romagnoli, Tatarusanu, Castillejo, Calabria, Pellegri, Kjaer, Plizzari e i tre impegnati in Coppa d’Africa (Ballo-Touré, Kessie e Bennacer). Dall’altra parte una Roma al completo, a caccia di punti importanti per la corsa all’Europa e con un Mourinho da avversario a San Siro, contesto in cui le motivazioni possono crescere ancora. Vero che l’Inter deve recuperare la sfida contro il Bologna , ma intanto la vetta è lì, a -1:

Mike Maignan (Milan) si complimenta con Frank Kalulu mentre Tammy Abraham (Roma) si dispera Credit Foto LaPresse

2) Con questi Maignan e Tonali le assenze fanno meno paura

il portiere e il centrocampista hanno chiuso le possibili falle, il primo respingendo gli attacchi giallorossi a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, il secondo dominando il centrocampo in lungo e in largo. Due colonne che tengono ben salda la zona centrale di campo rossonera, dove spesso si decidono le partite. Come il Milan è andato oltre le assenze? I segreti possono essere sparsi ovunque e probabilmente bisognerebbe andare a cercare anche nell’altra metà del campo, quella giallorossa. Ma le prestazioni di Mike Maignan e Sandro Tonali sono sicuramente una spiegazione valida, seppur parziale:, il primo respingendo gli attacchi giallorossi a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, il secondo dominando il centrocampo in lungo e in largo. Due colonne che tengono ben salda la zona centrale di campo rossonera, dove spesso si decidono le partite.

3) Gabbia-Kalulu, la strana coppia se la cava (anche grazie alla Roma)

Gabbia e Kalulu, applauditi da Stefano Pioli nel post partita: “per colpa di una Roma incapace di evidenziare i problemi del Milan: area troppo spesso vuota, Abraham lasciato da solo e troppa speculazione. Zona centrale occupata, tra Maignan e Tonali, dalla strana coppia difensiva composta da: “ Kalulu in campo ha una personalità incredibile , è veloce, intelligente, forte. Non mi sorprende più, sono contento per lui e per Gabbia che si sono fatti trovare pronti. Abbiamo concesso poco anche per il lavoro efficace dei due centrali”. È andata proprio così: il punto debole dei rossoneri (sulla carta) ha retto alla grande. Anche: area troppo spesso vuota, Abraham lasciato da solo e troppa speculazione.

4) Roma punita dagli errori individuali, ma la qualità resta sulla carta: c’è ancora tanta strada da fare

Mourinho ha messo in campo una squadra con grande qualità, ma che è restata solo sulla carta: Pellegrini, Zaniolo, Mkhitaryan – oltre ad Abraham – sono stati impiegati maggiormente in fase di non possesso che quando c’era da fare male. I giallorossi sono stati grandi solo per pochi minuti, in cui hanno impensierito e non poco la porta di Maignan: perché non adottare questo atteggiamento con più continuità? E gli errori di Abraham e Ibanez – La Roma, appunto, punita da un atteggiamento troppo passivo e da gravi errori individuali. Due aspetti che possono essere uno la causa dell’altro.: Pellegrini, Zaniolo, Mkhitaryan – oltre ad Abraham – sono stati impiegati maggiormente in fase di non possesso che quando c’era da fare male. I giallorossi sono stati grandi solo per pochi minuti, in cui hanno impensierito e non poco la porta di Maignan: perché non adottare questo atteggiamento con più continuità? E gli errori di Abraham e Ibanez – mano del primo per il rigore dell’1-0 , retropassaggio del secondo per il 2-0 – dimostrano quanta strada ancora c’è da fare.

L'arbitro Chiffi contestato da Nicolò Zaniolo, Milan-Roma, LaPresse Credit Foto LaPresse

5) Karsdorp e Mancini assenti con la Juve: Roma ad handicap nello scontro diretto

Ci sono poi le espulsioni, che oltre ad aver complicato le cose a San Siro – soprattutto quella di Karsdorp, arrivata sul 2-1 per il Milan – mettono in difficoltà Mourinho per la prossima delicatissima sfida, quella contro la Juventus. Il terzino non ci sarà, così come Mancini (espulso nel recupero per fallo da rigore su Leao). La sfida contro i bianconeri potrebbe essere un passaggio importante nella corsa all’Europa e la Roma parte ad handicap. Chissà se Mourinho sarà d’accordo con quanto detto prima della partita contro il Milan in merito al relativo peso di qualche assenza di troppo…

