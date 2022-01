Lo stadio Meazza fa da cornice al primo big match di Serie A del 2022: il Milan ospita la Roma in una sfida che mette in palio punti pesantissimi in ottica scudetto e corsa Champions. I rossoneri di Stefano Pioli , alle prese con 5 giocatori positivi al Covid e con più di un elemento non al meglio, devono cercare di dare seguito al successo ottenuto prima della sosta natalizia a Empoli. Di fronte avranno una Roma di José Mourinho in buona salute, che ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite contro Atalanta, Spezia e Sampdoria. Arbitra l'incontro Daniele Chiffi della sezione di Padova: calcio d'inizio alle ore 18.30.