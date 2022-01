Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Kessié, Ballo-Touré, Kjaer, Pellegri, Plizzari, Tatarusanu

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Borja Mayoral, Darboe, Diawara, El Shaarawy, Fuzato, Spinazzola

Milan-Roma, dove vederla in tv e streaming

La sfida Milan-Roma verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro la Roma e non arriva a tre successi di fila contro i giallorossi dal 1996, quando sulla panchina rossonera c’era Fabio Capello e su quella dei capitolini Carlo Mazzone.

La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, con 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse a completare.

Milan e Roma hanno già disputato una sfida di Serie A nel giorno dell’Epifania: nel 2004 i rossoneri ebbero la meglio per 2-1 in casa dei giallorossi, grazie a una doppietta di Shevchenko contro una rete di Cassano.

La Roma ha segnato 94 gol in trasferta contro il Milan in Serie A, pur avendo vinto solamente 19 degli 86 precedenti (20N, 47P): solamente contro la Lazio (95) ha realizzato più reti fuori casa nel massimo campionato.

Il 2021 è stato per il Milan il secondo miglior anno per numero di vittorie in Serie A: nello scorso anno i rossoneri hanno ottenuto 27 successi, risultato inferiore solamente ai 28 del 1950.

Il Milan ha perso due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A (1V) sono tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 13 gare interne nel massimo campionato (7V, 4N).

La Roma ha vinto l’ultima trasferta di campionato e non ottiene due successi di fila fuori casa addirittura da agosto 2020; nel 2021 infatti i giallorossi hanno perso 12 gare esterne in Serie A e hanno fatto peggio solo nel 1949 e nel 1950 (16).

Il Milan è la squadra che ha tentato più conclusioni in seguito a un recupero alto in questo campionato (37), ma dall’altra parte è anche quella che ha realizzato più reti dopo sequenze su azione con almeno 10 passaggi (otto gol).

Zlatan Ibrahimovic ha realizzato 11 gol contro la Roma in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione; quella giallorossa è la squadra contro cui l’attaccante del Milan ha realizzato più marcature multiple nel massimo campionato (quattro, di cui tre con i rossoneri).

Il Milan è una delle due squadre, insieme alla Fiorentina, contro cui Nicolò Zaniolo conta più di una rete in Serie A (due reti contro entrambe). Il classe ’99 ha disputato tre match contro i rossoneri in campionato, nessuno però allo stadio Meazza.

