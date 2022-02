Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Ad

Squalificati: Theo Hernandez

Calciomercato Milan, venerdì il rinnovo di Theo Hernandez: 4,5 milioni fino al 2026 UN' ORA FA

Indisponibili: Ballo-Touré, Ibrahimovic, Kjaer

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Giovinco; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Damsgaard, Gabbiadini, Yoshida

Dove vedere Milan-Sampdoria in tv e streaming

La sfida Milan-Sampdoria verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

La Sampdoria ha perso 66 partite contro il Milan in Serie A (30V, 31N), solo contro l’Inter (70) conta più sconfitte nel massimo campionato.

Il Milan non è riuscito a vincere le ultime due partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (2N) e non arriva a tre sfide interne senza successi contro i blucerchiati dal 1987 (1N, 2P).

Il Milan ha guadagnato 52 punti in questo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria i rossoneri avevano guadagnato almeno altrettanti punti dopo 24 gare stagionali di Serie A tre volte: nel 1995/96 (Scudetto), nel 2003/04 (Scudetto) e nel 2020/21 (secondo posto finale).

Il Milan ha ottenuto un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di Serie A e non rimane almeno tre gare interne senza successi dallo scorso aprile (2N, 2P), quando l’ultima partita della striscia fu proprio contro la Sampdoria (1-1).

La Sampdoria ha vinto 4-0 la sua ultima partita di campionato, contro il Sassuolo: i blucerchiati non ottengono due successi di fila in Serie A da novembre e non mantengono la porta inviolata per due gare consecutive da maggio.

La Sampdoria non è riuscita a segnare nelle ultime due trasferte di campionato e non rimane a secco di gol per tre gare esterne di fila dal maggio 2018.

Il Milan è la squadra che in questo campionato ha tentato più conclusioni dopo un recupero alto: 48 tiri su questo tipo di azione per i rossoneri, esattamente il doppio rispetto alla Sampdoria (24).

Olivier Giroud ha segnato sette gol in questo campionato, tutti al Meazza: tra i giocatori con almeno cinque gol nei maggiori cinque campionati europei in stagione, l’attaccante del Milan è uno dei soli cinque ad aver segnato in un solo stadio, insieme ad Allan Saint-Maximin, Antonio Sanabria, Mattia Aramu e Lorenzo Insigne.

Zlatan Ibrahimovic ha segnato sette gol contro la Sampdoria in Serie A, incluse due doppiette, una con il Milan e una con l’Inter; senza l’attaccante svedese il Milan non ha mai perso in questo campionato (8V, 1N), con una percentuale di vittorie dell’89%, percentuale che scende al 53% con lui in campo (8V, 3N, 4P).

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A Antonio Candreva è stato il centrocampista italiano che ha partecipato a più reti in Serie A (125, con 62 reti e 63 passaggi vincenti) – in particolare il classe ‘87 ha partecipato a tre gol nella sfida più recente contro il Sassuolo (un gol e due assist), uno in più che nelle precedenti otto partite (due assist).

Fantacalcio: i consigli per la 25a giornata di Serie A

Calciomercato Il Milan accelera per Botman, avvistato l'agente a Milano 7 ORE FA