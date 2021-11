Milan-Sassuolo, match valido per la 14a giornata di Serie A, disputatosi allo stadio Meazza di Milano domenica 28 novembre alle ore 15, si è concluso col punteggio di 1-3 coi neroverdi a sbancare San Siro a sorpresa. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo con Romagnoli, poi l’ondata sassolese con bomber Scamacca, autorete di Kjaer e timbro finale del solito Berardi nel contesto di una ripresa a senso unico. Espulso nel finale Romagnoli. Milan "inchiodato" a quota 32 in classifica e pertanto avvicinato a -1 dall'Inter. Grande occasione, questa sera, per il Napoli di Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (69’ Pellegri), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer (61’ Tonali), Bakayoko (46’ Kessié); Saelemaekers (81’ Kalulu), Brahim Diaz (46’ Messias), Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ahyan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (81’ Toljan), Lopez, Henrique (81’ Harroui); Berardi (80’ Traore), Scamacca (59’ Defrel), Raspadori (90’ Chiriches) All. Dionisi

Arbitro: Manganiello

Gol: 21’ Romagnoli; 24’ Scamacca, 33’ aut. Kjaer. 66‘ Berardi

Ammoniti: Kjaer, Hernandez, Bennacer, Tonali; Lopez, Raspadori

Assist: Theo Hernandez, Raspadori, Henrique

La cronaca in 9 punti chiave

Minuto 6: BAKAYOKOOOO!!!!! SILURO A FIL DI PALO dal limite!! Esce di pochissimo!!!

Minuto 21: GOOOOOOL!! ROMAGNOLI!! Inzuccata sul primo palo su cross di Theo Hernandez!!! 1-0 MILAN!!!

Minuto 24: GOOOOL!! SCAMACCA!! CHE HA FATTO??? SASSATA ALL'INCROCIO!!! DA FUORI!!! Assist di Raspadori!

Minuto 33: GOOOOOL!! AUTORETE DI KJAER!! Dopo rimpallo con Maignan su destro del solito Scamacca!!! 1-2!!!

Minuto 36: MAIGNAN!!! SI allunga su piazzato di Raspadori!!! SEMPRE SASSUOLO, MILAN ALLE CORDE!

Minuto 67: GOOOOOL!!! GOOOOL!! BERARDI!!! DESTRO VINCENTE!!!! 1-3!! PAZZESCO!! Ennesimo errore in disimpegno del Milan!!! Assist in scivolata di Henrique

Minuto 75: CONSIGLI!!!! DICE DI NO A MESSIAS!!!! Aveva apparecchiato tutto Ibrahimovic!

Minuto 78: ROSSO PER ROMAGNOLI!!!! Che ferma il lanciatissimo DEFREL!!! MILAN IN 10!

Minuto 79: MAIGNAN!!! IN QUALCHE MODO SULLA PUNIZIONE DI BERARDI!!

