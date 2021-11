Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Sassuolo, valido per la 14esima giornata di Serie A e arbitrato da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita disputata a San Siro e vinta 3-1 dalla formazione neroverde allenata da Dionisi.

La moviola di Milan-Sassuolo 1-3

25' DIAZ CONTROLLA IN AREA...COL PETTO In ripiegamento difensivo il trequartista del Milan controlla in piena area con il petto. Proteste dei giocatori del Sassuolo che chiedono il fallo di mano. Manganiello lascia correre, il rapido check del VAR conferma la sua decisione.

38' RASPADORI RISCHIA IL ROSSO L'attaccante del Sassuolo entra duramente su Bennacer sulla trequarti: il centrocampista del Milan viene colpito all'altezza del ginocchio sinistro. Manganiello estrae il cartellino giallo e il VAR conferma la sua decisione. Rimane qualche dubbio.

61' CONTATTO MULDUR-MESSIAS, TUTTO REGOLARE Su un traversone dalla destra Junior Messias cade in area dopo una spinta di Muldur. Contatto leggerissimo, giusto non fischiare nulla.

69' HERNANDEZ RISCHIA L'ESPULSIONE Dopo un prolungato duello con Frattesi, il terzino sinistro del Milan spinge platealmente il giocatore del Sassuolo. Manganiello in questa circostanza aveva fischiato punizione per i rossoneri. Hernandez era già ammonito. Poteva starci il rosso.

77' ESPULSO ROMAGNOLI Contropiede del Sassuolo, Defrel punta e salta Romagnoli che non può fare altro che stenderlo al limite dell'area: cartellino rosso inevitabile. Il capitano del Milan esce dal campo senza nemmeno protestare.

90' IL MILAN CHIEDE UN RIGORE Su una mischia in area di rigore Kessié calcia con il destro e il pallone finisce sulla mano destra di Ferrari. Manganiello concede semplice corner ai rossoneri e il VAR conferma la sua decisione. Kessié e Ferrari erano molto vicini e le braccia del difensore del Sassuolo erano attaccate al corpo.

La squadra arbitrale

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Assistenti: Fiore e Raspollini.

Quarto ufficiale: Miele.

VAR: Ghersini. Assistente VAR: Paganessi.

