Marco Serra al termine di Corriere della Sera ed altri quotidiani, ricostruiscono il post partita del 39enne arbitro piemontese, rimasto scioccato dalla topica e quasi in lacrime nella pancia di San Siro. Mortificato da una serata che, comunque proseguirà la sua carriera da arbitro, sarà sempre marchiata a fuoco da quel fallo fischiato di Bastoni su Rebic senza concedere il vantaggio a Messias che si stava apprestando a calciare in porta e siglare il gol del 2-1 del Milan.

Serra si è subito accorto di aver commesso un grave sbaglio alzando le mani e nel dopo partita è rimasto come impietrito e in stato di shock tanto che diversi giocatori tra cui Zlatan Ibrahimovic hanno voluto consolarlo e rincuorarlo. Un gesto da campione, quello dello svedese che ha ‘empatizzato’ lo stato d’animo del suo quasi coetaneo mostrando grande signorilità, nonostante l’enorme arrabbiatura per un torto molto grave e che rischia di condizionare pesantemente la rincorsa scudetto del Diavolo.

Zlatan Ibrahimovic e i giocatori del Milan circondano l'arbitro Serra che chiede scusa alzando le mani Credit Foto Getty Images

Anche i dirigenti milanisti e mister Pioli, che hanno ricevuto già in serata le scuse da parte del disegnatore Rocchi e di buona parte dei vertici dell’Aia, hanno preferito non calcare troppo la mano accettando l’ammenda degli arbitri e appurando che gli inciampi siano maturati in assoluta buona fede, in una serata assolutamente no. Resta il fatto che il patatrac è compiuto e Serra sarà fermato a lungo , per settimane. Con la sosta di mezzo potrebbe tornare a metà febbraio, se non oltre.

Chi è Marco Serra, l’arbitro che voleva fare il calciatore

Ma chi è Marco Serra? Nato a Torino, il 9 settembre del 1982, impiegato in un’azienda in ambito finanziario, sognava di fare il calciatore professionista in gioventù ma, come raccontato in un’intervista di qualche anno fa a tuttoarbitri.it, una volta provato a mettersi nei panni del direttore di gara ha deciso di cambiare per sempre carriera: “Ho fatto per anni il calciatore. Ma col passare del tempo la passione scemava sempre più. Smisi. Un giorno mio zio mi disse: “Ma perché non provi a fare l’arbitro?”. Provai… ed era più bello che giocare!”. Dal 2012 al 2015 ha diretto in Lega Pro, guadagnandosi l’anno successivo la promozione nella Can B. Cinque anni fa il 20 aprile 2016 ha diretto la sua prima gara in A un Empoli-Verona mentre dall’1/9/2020 è rientrato ufficialmente nella Can A/B.

