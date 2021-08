A una settimana esatta dallo start del campionato di Serie A 2021-22 non arrivano news incoraggianti dall'infermeria per Stefano Pioli che - dopo aver perso Zlatan Ibrahimovic - dovrà fare a meno anche di un altro dei suoi leader tecnici,. L'ivoriano, che nella giornata di giovedì aveva accusato un dolore al flessore dopo l'allenamento, questa mattina si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare. Non si conosce ancora il grado della lesione, seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per capire i tempi di recupero, ma non c'è troppo ottimismo e c'è chi vocifera uno stiramento e di uno stop di almeno 3-4 settimane.

Se le ipotesi che stanno circolando in queste ore fossero confermate, Kessié salterebbe sicuramente i primi due match di campionato contro Sampdoria (lunedì 23/8) e Cagliari (domenica 29/8) e sarebbe in dubbio la sua presenza anche per il primo big match della stagione contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un bel problema per Pioli e per il Milan, che ad oggi si ritrova solo con tre centrocampisti centrali in rosa: Bennacer, Krunic e Tonali. Urgono rinforzi in mediana ed è probabile che il club acceleri per portare alla corte di Pioli uno fra Adli (prima scelta dei rossoneri) e Grillitsch.