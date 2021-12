Le prime impressioni circa l'infortunio di Simon Kjaer, negative, sono suggelleate dalle analisi effettuate nella giornata di mercoledì: il Milan si deve preparare a un lungo periodo senza il suo difensore danese. "La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani".

Cosa è successo?

Simon Kjaer è uscito in barella dopo appena 30 secondi della partita Genoa-Milan, il tempo di rincorrere Cambiaso per interromperne la corsa e ritrovarsi per terra col ginocchio sinistro fra le mani. Inizialmente si pensava a un trauma contusivo-distorsivo, ma fin da subito le sensazioni non erano buone come confermato dalle parole di Pioli nel post-partita:

"Noi purtroppo una nota stonata ce l'abbiamo sempre. Oggi l'infortunio di Kjaer che ha avuto una distorsione ma non sappiamo ancora l'entità, se è interessato solo il collaterale o anche altro. Speriamo non sia nulla di grave per l'importanza che ha sia in campo che fuori".

Quanto sta fuori Kjaer?

E' ancora presto per dire quanto dovrà stare lontano dai campi Simon Kjaer: i tempi con tutta probabilità verranno stabiliti dopo l'operazione. Certamente si tratta di un infortunio non da poco, che costringerà il Milan a fare a meno del danese per diverso tempo: ora Paolo Maldini e la dirigenza rossonera dovranno farsi una domanda. Romagnoli, Gabbia ed eventualmente Kalulu basteranno per coprire il "buco" in difesa oppure si dovrà cercare un altro giocatore sul mercato da affiancare a Tomori?

