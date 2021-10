Dopo il ko di martedì sera in Champions League sul campo del Porto , il Milan si rituffa nel campionato: i rossoneri di Pioli sono attesi sabato sera dalla trasferta contro il Bologna al Dall'Ara. Le cattive notizie per il tecnico arrivano da Theo Hernandez Brahim Diaz : entrambi, secondo quanto riferito da Sky Sport, risultano infatti ancora positivi al Covid-19 come evidenziato dall'esito del tampone cui si sono sottoposti nella giornata di giovedì. Sia il terzino francese che il trequartista spagnolo, dovendo gioco forza rimandare la ripresa degli allenamenti, salteranno la sfida contro la formazione emiliana allenata da Sinisa Mihajlovic.

Rebic migliora e mette il Bologna nel mirino

Notizie confortanti, invece, per quanto riguarda le condizioni di Ante Rebic: l'attaccante croato, che sabato scorso era stato costretto a uscire dal campo nel corso del primo tempo del match contro il Verona a causa di un infortunio alla caviglia, sta meglio e prova a recuperare per il Dall'Ara. Zlatan Ibrahimovic, dal canto suo, si candida per una maglia da titolare.

