Non è stato un bel momento, ma tutti i giocatori mi hanno aiutato in quella situazione. Tutti si sono resi conto di cosa stava succedendo. Dopo che ho parlato con l'arbitro tutti sono stati di supporto". Con queste parole, nel corso di una lunga intervista al The Guardian, Fikayo Tomori commenta gli insulti razzisti di cui è stato oggetto insieme al compagno di squadra Mike Maignan sabato scorso al termine di Cagliari-Milan. "Il prossimo passo è cercare di fermare queste persone - prosegue il difensore inglese -. Per me e per Mike è stato triste, ma il club ha subito reagito. Bisogna fare qualcosa anche sui social media. Ognuno può dirti quello che vuole pensando di essere autorizzato a farlo e di restare impunito".

Su Paolo Maldini

"È il miglior difensore di sempre. L'altro giorno ci ha parlato della velocità del giro palla difensivo spiegandoci la migliore posizione del corpo per ricevere il pallone. Da difensore voglio sempre impressionarlo".

Sul calcio italiano

"In Inghilterra il calcio è più simile al basket, si va azione per azione e si reagisce di conseguenza. La Serie A invece è più come il football americano perché è fatta di situazioni da leggere in base a dove si trova il pallone o il tuo avversario, facendoti muovere in maniera tale da essere pronto in qualsiasi caso".

Su Abraham

"Gli avevo consigliato il campionato italiano, mi sentivo che lo avrebbe aiutato a crescere e sta facendo bene".

