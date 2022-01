Adesso è ufficiale: Fikayo Tomori sarà costretto a stare fermo un mese: il difensore centrale inglese del Milan, dopo l'infortunio al ginocchio sinistro durante il match di giovedì sera contro il Genoa a San Siro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia , è stato operato nella giornata di venerdì presso la clinica milanese La Madonnina come comunica il club rossonero in una nota ufficiale. Calendario alla mano, l'assenza di Tomori rischia di essere pesante per il Milan: stando alla prima prognosi ufficiale, infatti, il difensore salterà sicuramente i due big match di campionato contro Juventus e Inter, in programma rispettivamente il 23 gennaio e il 6 febbraio.