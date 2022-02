Milan-Udinese apre il programma della 27esima giornata di Serie A 2021-22: calcio d'inizio a San Siro alle 18.45. I rossoneri di Stefano Pioli , in attesa di conoscere il risultato dell'Inter impegnata in serata a Marassi contro il Genoa, hanno la possibilità di allungare momentaneamente in testa alla classifica anche se non va dimenticato che i nerazzurri devono sempre recuperare la partita contro il Bologna non disputata il 6 gennaio scorso. Il Milan, inoltre, è chiamato a riscattare la gara opaca di settimana scorsa sul campo della Salernitana , conclusa con un inatteso 2-2. Anche l'Udinese di Gabriele Cioffi è reduce da un pareggio ( 1-1 casalingo contro la Lazio ). Arbitra l'incontro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. All'andata il match si concluse 1-1: vantaggio Udinese firmato Beto e risposta del Milan nei minuti finali grazie a Ibrahimovic.