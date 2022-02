Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Udinese, valido per la 27esima giornata di Serie A 2021-22, arbitrato da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso a San Siro.

La moviola LIVE di Milan-Udinese

18' AMMONITO PEREZ, PROTESTA IL MILAN Cartellino giallo per Perez che commette un fallo su Brahim Diaz interrompendo una ripartenza del Milan. I rossoneri, però, protestano perché l'arbitro interrompe l'azione senza concedere il vantaggio quando il pallone era finito a Messias che stava scattando in contropiede.

29' GOL DI LEAO, PROTESTE DI BECAO - Cross di Tonali in area per Leao,che si libera di Becao e batte Silvestri con il destro. Il difensore dell'Udinese protesta, ma l'arbitro Marchetti concede il gol ai rossoneri ritenendo regolare il contatto tra i due giocatori. La sensazione, rivedendo l'episodio, è che entrambi si aiutino con le braccia. Il VAR non interviene.

49' - BETO CHIEDE UN RIGORE! Lungo lancio di Perez per Beto che entra in area, entra a contatto con Tomori e cade prima che Maignan in uscita possa bloccare il pallone con le mani. In effetti c'è un incrocio di gambe con il difensore del Milan, da valutare se dentro o fuori dall'area. Marchetti lascia correre, ma rimangono dubbi anche perché in caso di fallo fuori dall'area di rigore Tomori sarebbe stato punibile di cartellino rosso.

66' GOL DI UDOGIE, IL MILAN CHIEDE IL FALLO DI MANO Azione confusa nell'area di rigore del Milan: su una rovesciata di Pereyra, Udogie anticipa Romagnoli e da due passi riesce a superare Maignan con un tocco ravvicinato. I giocatori rossoneri ritengono che il tocco sia stato di mano. Marchetti concede il gol e fa riprendere il gioco a centrocampo dopo un check del VAR che conferma la regolarità della rete.

