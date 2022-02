Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Milan e Udinese, valido per la 27esima giornata di Serie A 2021-22, arbitrato da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso a San Siro.

La moviola LIVE di Milan-Udinese

18' AMMONITO PEREZ, PROTESTA IL MILAN Cartellino giallo per Perez che commette un fallo su Brahim Diaz interrompendo una ripartenza del Milan. I rossoneri, però, protestano perché l'arbitro interrompe l'azione senza concedere il vantaggio quando il pallone era finito a Messias che stava scattando in contropiede.

29' GOL DI LEAO, PROTESTE DI BECAO - Cross di Tonali in area per Leao,che si libera di Becao e batte Silvestri con il destro. Il difensore dell'Udinese protesta, ma l'arbitro Marchetti concede il gol ai rossoneri ritenendo regolare il contatto tra i due giocatori. La sensazione, rivedendo l'episodio, è che entrambi si aiutino con le braccia. Il VAR non interviene.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

ASSISTENTI: Galetto e Di Vuolo.

QUARTO UFFICIALE: Gariglio.

VAR: Guida.

AVAR: Carbone.

