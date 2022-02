Il Milan vuole difendere il primo posto in classifica dopo il mezzo passo falso contro la Salernitana. I rossoneri si preparano alla delicata sfida casalinga contro l'Udinese in programma venerdì sera. Ecco le parole di Stefano Pioli:

"Sono tante le situazioni dove possiamo crescere. A Salerno siamo stati poco lucidi dopo il vantaggio, la palla andava gestita meglio, trovando spazi migliori per poter essere pericolosi. Su questo, mi aspetto passi in avanti".

Sui giocatori in scadenza

"Le scadenze contrattuali sono discorsi societari. Io non alleno giocatori in scadenza, ma giocatori professionali e seri. E non credo nemmeno di avere giocatori stanchi. La squadra sta molto bene, da un po’ di tempo lavoriamo tutti insieme, non vedo criticità particolari. E nessuno qui pensa ad altro che non sia la partita di domani”.

Sul sogno Scudetto

“La nostra linea nostra, il nostro obiettivo, è migliorare il punteggio dell’anno scorso (79 punti, ndr). Se poi saremo così bravi a migliorare fino ad arrivare allo scudetto, significa che avremo fatto qualcosa di eccezionale. Abbiamo costruito una casa solida e siamo competitivi per le posizioni alte. Ora la casa va abbellita. Ho fiducia nei miei giocatori e con loro tutto è possibile".

Sul futuro al Milan

“Qui mi sono sempre sentito tutelato, protetto e apprezzato. Dal primo giorno in cui ho messo piede a Milanello mi sono subito trovato a mio agio, cosa che mi fa lavorare con entusiasmo e passione. In questo modo cresco io e posso far crescere i giocatori”.

Su Rebic

"Mi aspetto tanto da lui come è giusto che sia viste le sue qualità tecniche e fisiche. Sta migliorando fisicamente e ci sarà spazio per tutti perché abbiamo bisogno delle loro giocate".

Su Ibrahimovic

“Per come lo conosco io, per determinazione, ambizione e volontà, sono convinto che lui voglia continuare. Per quanto riguarda il problema attuale, migliora più lentamente di quello che si pensava, è un percorso da fare giorno per giorno. Tra oggi e domani comincerà a correre sul campo e vedremo”.

