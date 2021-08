Un brutto episodio agita la vigilia di Milan-Cagliari, debutto casalingo in campionato dei rossoneri di Pioli. All'esterno del centro sportivo di Milanello un gruppo di ultras milanisti ha esposto un paio di striscioni molto pesanti con insulti e persino minacce nei confronti di Gianluigi Donnarumma, l'ex portiere del Milan che si è da poco trasferito al PSG. "Donnarumma ingrato bas....o, fai più schifo di Leonardo" e "Donnarumma, noi gli infami non li dimentichiamo. Stai attento quando girerai per Milano", le scritte che si leggevano sugli striscioni appesi alla cancellata esterna di Milanello.

Una pagina triste che guasta l'atmosfera di festa in attesa della sfida di domenica sera a San Siro contro il Cagliari per la quale sono stati già venduti circa 30mila biglietti: il Meazza viaggia verso il tutto esaurito, seppure a capienza ridotta.

Champions League Milan, il calendario completo: date e orari 43 MINUTI FA

CR7 ufficiale allo United. Milan, tutto su Faivre

Calciomercato 2020-2021 Bakayoko-Milan, è fatta. Pobega va al Torino IERI A 20:40