Un Milan bello a metà batte 2-0 il Venezia a San Siro e aggancia momentaneamente l'Inter al comando della classifica a quota 13 punti in attesa di conoscere il risultato del Napoli impegnato giovedì sera a Marassi contro la Sampdoria. Primo tempo su ritmi bassi, ma nella ripresa i rossoneri accelerano e sbloccano il risultato con Brahim Diaz al 68'. Theo Hernandez firma la rete del definitivo raddoppio all'82' con un gran sinistro. Partita che offre indicazioni contrastanti a Pioli: bene il risultato, un po' meno il rendimento delle seconde linee. Non a caso la partita cambia con l'ingresso dei titolari, con Hernandez e Saelemaekers a fare lettaralmente la differenza.

Il tabellino

MILAN-VENEZIA 2-0

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Kalulu, Gabbia (58' Tomori), Romagnoli, Ballo-Touré (59' Theo Hernandez); Bennacer, Tonali; Florenzi (60' Saelemaekers), Brahim Diaz (81' Kessié), Leao; Rebic (74' Pellegri). All.: Pioli.

VENEZIA (4-3-3) - Maenpaa; Ebuehi (74' Mazzocchi), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz (53' Crnigoj), Vacca, Busio; Aramu, Forte (53' Henry), Johnsen (74' Okereke). All.: Zanetti.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

GOL: 68' Diaz (M), 82' Theo Hernandez (M).

ASSIST: Theo Hernandez (M, 1-0), Saelemaekers (M, 2-0).

AMMONITI: Forte, Caldara (V).

NOTE - Recupero 1'+4'.

La cronaca in 8 momenti chiave

25' MILAN VICINO AL GOL! Corner calciato da Tonali sul secondo palo dove Rebic salta indisturbato ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta di testa da due passi.

31' CI PROVA KALULU! Il terzino triangola con Rebic e calcia con il destro dal limite: rasoiata angolata, palla che termina di poco a lato con Maenpaa che forse non ci sarebbe arrivato.

37' FLORENZI CI PROVA! Cross di Kalulu dalla destra sul primo palo dove taglia Florenzi, deviazione di testa e pallone che esce non di molto sul palo più lontano.Milan ancora pericoloso.

45' OCCASIONE VENEZIA Corner di Aramu per la spizzata di Forte, sul secondo palo Peretz non riesce a ribadire a rete di testa. Che rischio per il Milan!

52' BRAHIM DIAZ SI DIVORA L'1-0! Cross lungo di Kalulu dalla trequarti destra, sponda di testa di Rebic per Diaz che, tutto solo, spara alle stelle col sinistro un rigore in movimento.

68' GOOOOOOOOLLLL DEL MILAN! BRAHIM DIAZ! 1-0! Cross dalla trequarti sinistra di Bennacer, assist al volo di sinistro di Theo Hernandez e tap-in di Diaz da due passi. Si sblocca il risultato a San Siro, Milan avanti. Assist di Theo Hernandez.

78' SILURO DI THEO HERNANDEZ! Collo esterno su punizione, attento Maenpaa che respinge in tuffo. Si salva il Venezia.

82' GOOOOOOOLLLLLL DEL MILAN! THEO HERNANDEZ! 2-0! Grande giocata di Saelemaekers che si libera di Caldara con un tunnel sulla trequarti, palla per Theo Hernandez che carica il sinistro e fulmina Maenpaa in diagonale. Raddoppia il Milan. Assist di Saelemaekers.

MVP

Theo HERNANDEZ - Entra lui e subito cambia la vita del Milan. Ala, più che terzino, mette lì un assist al bacio per Diaz e poi piazza anche il gol. Giocatore di altro livello. Ennesima conferma.

Fantacalcio

Promosso

Brahim DIAZ - Primo tempo grigio, ripresa da protagonista. Sbaglia un gol già fatto, ma si fa subito perdonare segnando l'1-0 con un bel sinistro al volo. Sempre più al centro del progetto.

Bocciato

Francesco FORTE - Partita durissima per lui con pochi palloni giocabili, in più rimedia una sciocca ammonizione per una scarpata al volto di Gabbia. Sostituito da Henry a inizio secondo tempo, serata no.

