Un fiume in piena, come sempre. Zlatan Ibrahimovic parla a Radio Deejay e si divide tra campo, riflessioni personali e vita privata."Siamo delusi per l'uscita dalla Champions, mi dispiace tanto, ma lotteremo per vincere lo scudetto. Faremo di tutto per vincerlo e non molliamo. Nel fallimento c'è la base per il successo, cresceremo e faremo esperienza".

Non so perché non mi hanno mai dato il Pallone d'oro, io penso a giocare

Il calcio

"Se fossi un arbitro non fischierei tanto, perché mi piacciono i duelli. In Inghilterra lasciano giocare. Oggi il mio rapporto con i difensori è tranquillo, prima era una bomba, non sapevo se perdevo la pazienza o ero tranquillo. Prima i difensori mi attaccavano e non avevano rispetto, adesso è diverso. Ma c'è qualche difensore di vecchia generazione che stimo, come Chiellini. Mi piace quando c'è un po' di 'guerra', così mi sento vivo".

Su Rafael Leao

"Ho una responsabilità, loro mi guardano perché parlo in campo e nello spogliatoio. Si sentono protetti ma devono prendersi le loro responsabilità e crescere. Leao? Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui. Non riuscivo ma nel precampionato è esploso e partito da solo".

Pallone d'Oro e Champions League

"Non so perché non mi hanno mai dato il Pallone d'oro, io penso a giocare. Dipende come si guardano le cose. Messi ha vinto il Pallone d'oro, ma dicono che l'avrebbe meritato Lewandowski. Non ho vinto neanche la Champions, dicono che non la vincerò mai, ma questo non cambia la mia carriera. Non cambia neanche le mie qualità, anche perché qualcosa ho vinto...".

Calcio e famiglia

"Tutto quello che ho passato ha costruito ciò che sono oggi. Non avevo alternative da ragazzo e le strade che c'erano non erano buone, mi sono concentrato sul calcio e lo volevo tutti i costi. In Svezia mi vedevano come straniero e non come svedese, e questo mi ha motivato. Secondo me non è solo una questione di talento. Puoi diventare qualcuno anche senza talento se hai voglia e motivazione. Vale per tutti i lavori. Il primo messaggio che mandai a mia moglie? Mi sono presentato non come Ibrahimovic, ma con Ferrari rossa... Quando sei giovane sei più rock'n roll, prendi tante cose che non ti servono. Da dove arrivo io, avere una bella macchina vuol dire avere successo. Ora ho capito che certe cose non servono".

Su Napoli

"Il programma era andare a Napoli per quattro mesi, vincere lo scudetto e tornare in Svezia. Ero in America e Raiola mi diceva di tornare a giocare in Europa, in Italia. In quel momento ho guardato documentario di Maradona, i tifosi erano una cosa incredibile. Avevo parlato con il Napoli, ma il giorno in cui avrei dovuto firmare hanno mandato via Ancelotti. Mi aveva convinto, era tutto fatto. Avevo parlato tanto con lui e il giorno che è andato via mi sono sentito tanto insicuro. Poi è arrivato il Milan. Le cose sono andate bene e a fine stagione ho deciso di prolungare il contratto. Non avevo parlato con mia moglie e sono andato sulla passione. Ho paura di ritirarmi".

