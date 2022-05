la promozione in Serie A, mai raggiunta prima in 110 anni di vita. Un percorso iniziato nel settembre del 2018 con l'annuncio ufficiale da parte della Fininvest dell'acquisizione della totalità delle quote societarie del Monza, proseguito di lì a poco con la nomina ad amministratore delegato di Adriano Galliani e conclusosi in maniera trionfale sul campo, allo stadio Arena di Garibaldi di Pisa, dove la squadra di Giovanni Stroppa e tutti i suoi tifosi hanno potuto (finalmente) urlare tutta la loro gioia. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani l'hanno fatto di nuovo . I due uomini che presero per mano il Milan, accompagnandolo attraverso un trentennio di successi irripetibili, hanno compiuto un'impresa per certi versi molto simile in una realtà decisamente più piccola e a misura d'uomo come Monza. Il club brianzolo, per la prima volta nella sua storia, può infatti festeggiare un traguardo inimmaginabile solo fino a qualche anno fa:. Un percorsocon l'annuncio ufficiale da parte della Fininvest dell'acquisizione della totalità delle quote societarie del Monza, proseguito di lì a poco con la nomina ad amministratore delegato di Adriano Galliani e conclusosi in maniera trionfale sul campo, allo stadio Arena di Garibaldi di Pisa, dove la squadra di Giovanni Stroppa e tutti i suoi tifosi hanno potuto (finalmente) urlare tutta la loro gioia.

Galliani e il Monza, un legame che parte da lontano

Mentre per Berlusconi l'impegno nel Monza è dovuto principalmente al desiderio di "restituire qualcosa al territorio" (la sua residenza di Arcore dista pochi chilometri dalla città e dallo U-Power Stadium), per Galliani i colori biancorossi rappresentano una vera e propria passione. La sua carriera di dirigente sportivo, prima di decollare al Milan, era iniziata proprio nel club brianzolo a metà degli anni Ottanta. "Sessant'anni fa andavo in trasferta in treno con il bandierone sulle spalle", ha ricordato l'ad alla vigilia del derby contro il Como di inizio aprile. Passione, cuore e portafoglio hanno quindi catapultato il Monza dall'inferno al paradiso nello spazio di 4 anni: non va dimenticato che quando Berlusconi e Galliani presero le redini del comando, la società militava nell'anonimato in Serie C e solo tre anni prima era stata dichiarata fallita in un'aula di tribunale.

Adriano Galliani allo U-Power Stadium con la sciarpa del Monza - Monza-Brescia Serie B 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il Monza dell'era Berlusconi-Galliani

Stagione Piazzamento a fine stagione 2018-19 5° nel Girone B di Serie C 2019-20 Promosso in Serie B 2020-21 Eliminato ai playoff di Serie B 2021-22 Promosso in Serie A

I tifosi del Monza dedicano una coreografia a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani - Monza-Brescia Serie B 2021-22 Credit Foto Getty Images

Da Bologna a Pisa, l'impresa centrata

Un'impresa, quella di Pisa, che siamo certi occuperà un posto speciale per Adriano Galiani, dirigente che compirà 78 anni il prossimo 30 luglio e che a Monza è nato e cresciuto. Così come siamo certi che il pensiero di Galliani, come quello di ogni tifoso biancorosso non più giovanissimo, tornerà almeno per un attimo a quell'1 luglio 1979, ovvero al giorno in cui il Monza più bello di sempre (a detta di tutti) perse 2-0 a Bologna lo spareggio promozione contro il Pescara iniziando di lì a poco un lungo periodo in costante bilico tra la Serie B e la Serie C. La sfida del Dall'Ara ha rappresentato per 43 anni il punto più alto del club. Fino a oggi. Fino a quando Berlusconi e Galliani, ancora una volta insieme, hanno spostato l'asticella un po' più in alto, là dove nessuno a Monza era riuscito a spingersi.

Galliani: "Sogno Monza-Milan, poi che vinca il migliore"

