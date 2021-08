La scomparsa improvvisa di Gino Strada ha gettato nello sconforto centinaia di migliaia di persone in tutto il Paese. Il chirurgo, fondatore e anima di Emergency nella sua vita ha salvato migliaia di persone e soprattutto ha combattuto con tutte le sue forze per un mondo più giusto e soprattutto meno povero. In questa società in cui il cordoglio e la vicinanza si esprime soprattutto con fotografie e messaggi sui social, il ricordo del 73enne medico lombardo traspare anche sulle bacheche di tante icone dello sport italiano. Da Gigi Datome ai vertici del Modena Volley fino all’Inter – la squadra di cui era fervido tifoso - ecco una raccolta dei messaggi a tributo di un grande italiano.

Calcio È morto Boniperti, bandiera e presidente onorario della Juve 18/06/2021 A 06:21

Pedrini (Modena Volley): "La luce di Gino Strada non si spegnerà mai"

La presidentessa Catia Pedrini ha espresso via comunicato stampa il cordoglio di Modena Volley per la scomparsa di Gino Strada:

È con grandissimo dolore che apprendiamo la notizia della morte di Gino Strada, un uomo immenso che 25 anni fa ha fondato Emergency, Onlus cui Modena Volley era ed è legatissima. Gino Strada ha dato la propria vita per gli altri costruendo ed operando (fisicamente) in 18 Paesi del mondo, i Paesi degli ultimi, dei più deboli, delle vittime innocenti della guerra e della ferocia umana. La nostra società da sempre ha avuto in Emergency un punto di riferimento, il nostro legame oggi si fa ancora più forte perché è dovere di tutti non disperdere l’enorme patrimonio costruito da un uomo che nessuno deve dimenticare. Tutta Modena Volley si stringe alla famiglia e a chi voleva bene a Gino Strada, ci lascia un grande, cristallino esempio di chi si adopera solo x la pace e solidarietà, anche contro ogni “illogica” di potere. Sarà per sempre nel cuore di ognuno di noi. La sua luce non si spegne”.

Zhang: "Grazie a Conte e ai giocatori. Scudetto è per i tifosi"

Coppa d'Africa Tale padre, tale figlio: rivivi il fantastico gol su punizione del figlio di Eto'o 23/02/2021 A 21:16