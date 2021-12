José Mourinho, che ai microfoni di DAZN non nasconde la propria delusione e rabbia per un pareggio che arriva in una serata nera per i giallorossi che perdono anche Tammy Abraham, uscito a inizio ripresa per un guaio alla caviglia che si spera non lo metta in dubbio per il match contro il Milan, alla ripresa dopo la sosta natalizia. Si chiude con un 1-1 amaro contro la Sampdoria il girone d’andata della Roma di, che ai microfoni dinon nasconde la propria delusione e rabbia per un pareggio che arriva in una serata nera per i giallorossi che perdono anche Tammy Abraham, uscito a inizio ripresa per un guaio alla caviglia che si spera non lo metta in dubbio per il match contro il Milan, alla ripresa dopo la sosta natalizia.

"Non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere, principalmente per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo prima dell’1-0 e dopo l’1-1. Abbiamo giocato con intensità, cercando di vincere e creando situazioni di dominio. Per me è stata una partita bruttissima: la squadra che voleva vincere non ha giocato per niente bene e quella che non voleva farlo ha fatto la sua partita ed è stata premiata con un punto. Penso che meritavamo di vincere, ma abbiamo giocato male".

"Normale che in campo ci fosse un po’ di stanchezza per entrambe le squadre – prosegue lo Special One - Ma io l’ho vista nei miei nel primo tempo, non nel secondo. All’inizio eravamo lenti sia con che senza la palla, siamo mancati in concentrazione, abbiamo perso palla in modo facile”.

