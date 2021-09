". José Mourinho commenta così in conferenza stampa il ko per 3-2 rimediato dalla sua Roma a Verona in quella che è la prima sconfitta in gare ufficiali da quando lo Special One siede sulla panchina giallorossa. "Criticare i miei no, perché non mi piace criticare quando è l'emozione che ti prende e ti porta in una direzione sbagliata - sottolinea Mourinho -. Ma dovevamo giocare di più, soprattutto nel finale".