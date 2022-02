Calcio

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una grande bugia, non c'è nessuna rottura con loro"

SERIE A - Il tecnico della Roma torna sulla sua sfuriata dopo la sconfitta contro l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia: "Da sempre quello di cui si parla nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. I giocatori mi hanno detto che gli piace molto il modo in cui lavoro con loro, con me non ci sono segreti e dico tutto in faccia. E non vogliono che io cambi".

00:02:22, un' ora fa