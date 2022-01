"L'accoglienza di San Siro nei miei confronti? Mi fa un piacere molto grande. Tre anni fa la proprietà del Milan mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni e l'antagonismo ha delle passioni. Tornando indietro, dopo quello che è successo oggi sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Loro sono venuti ma io ho detto: torna a casa, io non vado". José Mourinho, in conferenza stampa a San Siro, lancia una frecciata ai tifosi del Milan che l'hanno ripetutamente preso di mira durante la sfida persa 3-1 dai giallorossi.

Su Chiffi e il VAR

"Siamo stati in partita anche sul 2-0 fino al momento dell'espulsione di Karsdorp, però è stata una partita bassa a livello tecnico. Abbiamo sbagliato tanto, perdiamo palla con una facilità tremenda e sbagliamo tanti appoggi. Devo però parlare dell'arbitro e del VAR. Non si vede chiaramente che il primo è rigore, si vede un movimento dove Tammy (Abraham, ndr) allarga il braccio ma non c'è un contatto puro. Ho chiesto una clip per capire le ragioni, anche i miei analisti non l'hanno trovata. Se lo paragoni con quelli su Zaniolo e Ibanez, o ne dai tre o nessuno. Io non ne davo nessuno. Vogliamo uniformità: abbiamo avuto un livello tecnico basso, ma purtroppo a livello arbitrale siamo sempre noi a essere sfortunati. In casi come questi il Var deve stare zitto. Quando vuole fare il fenomeno chiami Daniele (l'arbitro Chiffi, ndr) che va al monitor contro il Milan a San Siro e noi siamo piccoli. Non è una situazione chiara e il Var deve lasciare andare".

Mourinho: "Non parliamo di partite falsate. Con 3-4 assenti si gioca"

