Calcio

Mourinho, lite con un giornalista: "In radio sei super violento, davanti a me ti ca**i un po'"

SERIE A - Duro botta e risposta in conferenza stampa, alla vigilia di Sampdoria-Roma, tra lo Special One e un cronista. Di fronte a una domanda sulla difesa a tre, Mourinho replica: "Non mi aspettavo una domanda così facile. La conclusione è che tu in radio sei super violento e dopo quando arrivi qui ti ca**i un pochino". "Parliamo pure della radio, io sono qui", la replica del giornalista.

00:01:53, un' ora fa